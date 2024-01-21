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17:27, 21 января 2024Россия

В РПЦ прокомментировали призывы уволить выбросившую кота проводницу

В РПЦ назвали перебором призывы уволить проводницу, выбросившую кота на мороз

Кадр: URA.RU

В РПЦ прокомментировали призывы уволить проводницу, которая выкинула из поезда кота Твикса. Своим мнением поделился заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в Telegram-канале.

«Как бы ни было жалко кота — требования чуть ли не репрессиий проводницы — это явный перебор. Аксиома в том, что животное не может быть равно человеку, поскольку именно последний имеет в себе образ и подобие Божие, единственный из живых существ», — написал Кипшидзе.

Он также добавил, что прежде чем думать о котах, стоит думать о людях, даже о тех, кто совершает неправильные поступки.

Ранее стало известно, что петицию с требованием об увольнении проводницы подписали более 50 тысяч человек.

Проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выбросила кота одного из пассажиров на остановке в Кирове, решив, что животное бездомное и пробралось в вагон случайно. Замерзшего питомца нашли 20 января. Предположительно, Твикс неделю выживал на морозе.

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      Анастасия Астахова
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