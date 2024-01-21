За увольнение выкинувшей кота из поезда проводницы выступили 220 тысяч человек

226 тысяч человек подписали петицию об увольнении проводницы, выкинувшей кота

Уже 226 тысяч человек подписали петицию с требованием уволить проводницу РЖД, выбросившую из поезда кота Твикса.

В документе отмечается, что проводница сознательно нарушила должностные инструкции. В результате ее действий животное погибло. Подписавшие петицию требуют также привлечь женщину к ответственности за жестокое обращение с животными, кроме того, от нее хотят добиться выплат владельцу кота за моральный ущерб.

Ранее хозяин кота Эдгар Гайфуллин заявил о готовности обратиться в суд. «Я сделаю все, чтобы они ответили по закону. Полицию, суд, прокуратуру, дойдем хоть до президента», — пообещал он.

Проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выбросила кота одного из пассажиров из вагона на остановке в Кирове в 20-градусный мороз. Животное, перенесшее до этого операцию, не выдержало переохлаждения.