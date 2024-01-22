200 российских пилотов оказались под угрозой увольнения по вине начальства

Mash: 200 пилотов Azur Air оказались под угрозой увольнения по вине авиакомпании

Около 200 пилотов российской авиакомпании Azur Air оказались под угрозой увольнения по вине начальства, которое установило тренажер фирмы Boeing с нарушениями законодательства. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, авиакомпания представила первый в стране полнопилотажный симулятор Boeing 757/767 в ноябре 2022 года. Перевозчик успел заказать и привезти тренажер до ужесточения санкций, однако после начала специальной военной операции (СВО) американский производитель отказался поддерживать эксплуатацию техники, в частности — запретил присылать экспертов по установке агрегата.

Тогда по требованию генерального директора Azur Air Евгения Королева тренажер самостоятельно установили в центре подготовки пилотов во Внуково. Для этого пришлось углубить пол на два сантиметра и надстроить третий этаж. Позже выяснилось, что авиакомпания нарушила запрет на реконструкцию стратегически важного объекта, который охраняется Вооруженными силами (ВС) РФ.

Как пишет Mash, транспортная прокуратура узнала о произошедшем в конце 2023 года и организовала проверку. В итоге авиакомпанию может ждать наказание, а около 200 пилотов, которые учились на тренажере, — лишение лицензий и отстранение от полетов.

Ранее Госавианадзор пригрозил «Уральским авиалиниям» серьезной проверкой по техническому обслуживанию самолетов. Стало известно, что пилоты перевозчика два дня пытались запустить в небо борт с неисправным двигателем.