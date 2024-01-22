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16:18, 22 января 2024Экономика

Биржевые цены на бензин выросли

Биржевые цены на бензин за месяц выросли почти на 20 процентов

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В понедельник, 22 января, биржевые цены на бензин продолжили рост, который начался почти две недели назад. Стоимость Аи-92 достигла 44 837 рублей за тысячу литров, а цена на Аи-95 — 47 767 рублей, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

За месяц бензин подорожал почти на 20 процентов. Рост ускорился после того, как стало известно о второй аварии на нижегородском нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла», который является ключевым в обеспечении московского региона.

Сроки восстановления производства на НПЗ в полном объеме неизвестны. Трудности возникли с заменой комплектующих для установки каталитического крекинга, которые нельзя получить от производителя из-за санкций. Причем незадолго до этой аварии из строя выходила такая же установка, но ее удалось запустить, пусть и с меньшей мощностью.

По данным Bloomberg, авария ускорила сокращение производства бензина в России. Одновременно увеличился экспорт сырой нефти, что может считаться дополнительным доказательством снижения выпуска. На этом фоне вице-премьер России Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке страны с профильными ведомствами и компаниями, где поручил нефтяникам контролировать уровень цен на бензин.

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