Российским нефтяникам поручили контролировать цены на бензин

Вице-премьер Новак поручил нефтяным компаниям контролировать цены на АЗС

Вице-премьер России Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке страны с профильными ведомствами и отраслевыми игроками. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства России сообщает «Интерфакс».

Среди участников встречи были представители Минэнерго, Минфина, ФАС, Минсельхоза, РЖД и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, а также руководство нефтяных компаний. На совещании Новак поручил нефтяникам контролировать уровень цен на бензин на АЗС страны.

Кроме того, вице-премьер обсудил итоги прошлого года в области производства и потребления нефтепродуктов в России, а также ценообразования. Нефтяные компании заявили, что планируют оптимизировать график и сроки ремонтов на НПЗ, а также нарастить производство топлива в текущем году.

Ранее стало известно, что на неделе с 15 по 19 января биржевые цены на автомобильный бензин в России заметно выросли. По данным торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), стоимость тонны сорта АИ-92 в моменте увеличилась на 6,94 процента, до 45 315 рублей, а премиального АИ-95 — на 6,17 процента, до 48 371 рубля. Цены на бензин в России начали резко расти на фоне сообщений об аварии на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» в Нижегородской области, который играет ключевую роль в обеспечении топливом столичного региона.