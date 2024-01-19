Биржевые цены на бензин в России заметно выросли

Биржевые цены на бензин в России выросли на 6,17-6,94 % с начала недели

С начала этой недели биржевые цены на автомобильный бензин в России заметно выросли. Стоимость тонны сорта Аи-92 с 15 января в моменте увеличилась на 6,94 процента, до 45 315 рублей, а премиального Аи-95 — на 6,17 процента, до 48 371 рубля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Однако ближе к 15:35 по московскому времени в ходе торгов котировки Аи-92 незначительно отыграли утренний прирост и укрепились до отметки в 43 705 рублей за тонну (плюс 1,4 процента к уровню закрытия предыдущей сессии). В свою очередь, стоимость премиального Аи-95 к этому времени достигла уровня в 47 461 рубль (плюс 1,84 процента).

Биржевые цены на автомобильный бензин в России начали резко расти на фоне сообщений об аварии на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» в Нижегородской области, который играет ключевую роль в обеспечении топливом столичного региона.

Проблемы предприятия, как уточнялось, были обусловлены трудностями с заменой установки каталитического крекинга, которая позволяет выпускать высокооктановый бензин. На этом фоне в ходе торгов 17 января котировки сорта Аи-92 в моменте росли на 1,5 процента и достигали уровня в 42 938 рублей за тонну, а сорта Аи-95 — увеличивались на 2,15 процента, до 45 948 рублей за тонну.