Трамп прокомментировал решение Десантиса выйти из предвыборной гонки

Трамп поблагодарил за поддержку вышедшего из предвыборной гонки Десантиса

Бывший президент США Дональд Трамп назвал большой честью поддержку со стороны вышедшего из предвыборной гонки губернатора штата Флорида, республиканца Рона Десантиса. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Для меня большая честь получить его поддержку. Я жду возможности поработать вместе с ним, чтобы победить Джо Байдена — худшего и самого коррумпированного президента в истории нашей страны», — объяснил Трамп.

Ранее стало известно, что Рон Десантис прекращает участие в предвыборной гонке за участие в президентских выборах в США в 2024 году. Политик также отметил, что поддержит однопартийца Дональда Трампа, хотя и признал разногласия с ним.

16 января стало известно, что американский предприниматель и кандидат в президенты США Вивек Рамасвами вышел из предвыборной гонки после праймериз в штате Айова и поддержал Дональда Трампа.

Кроме того, ранее бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи объявил, что намерен выйти из предвыборной гонки в США.