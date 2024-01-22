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02:11, 22 января 2024Мир

Трамп прокомментировал решение Десантиса выйти из предвыборной гонки

Трамп поблагодарил за поддержку вышедшего из предвыборной гонки Десантиса
СюжетПрезидентские выборы в США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: White House / via Globallookpress.com

Бывший президент США Дональд Трамп назвал большой честью поддержку со стороны вышедшего из предвыборной гонки губернатора штата Флорида, республиканца Рона Десантиса. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Для меня большая честь получить его поддержку. Я жду возможности поработать вместе с ним, чтобы победить Джо Байдена — худшего и самого коррумпированного президента в истории нашей страны», — объяснил Трамп.

Ранее стало известно, что Рон Десантис прекращает участие в предвыборной гонке за участие в президентских выборах в США в 2024 году. Политик также отметил, что поддержит однопартийца Дональда Трампа, хотя и признал разногласия с ним.

16 января стало известно, что американский предприниматель и кандидат в президенты США Вивек Рамасвами вышел из предвыборной гонки после праймериз в штате Айова и поддержал Дональда Трампа.

Кроме того, ранее бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи объявил, что намерен выйти из предвыборной гонки в США.

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      Марина Совина
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