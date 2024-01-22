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12:41, 22 января 2024Культура

Экс-продюсер Лободы назвала Пугачеву «скифским золотом»

Продюсер Крапивина назвала Пугачеву «скифским золотом» и ответила ее хейтерам
Нателла Крапивина

Нателла Крапивина. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Украинский режиссер и бывший продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина назвала исполнительницу Аллу Пугачеву «скифским золотом», а также ответила ее хейтерам. Об этом она сообщила на своем YouTube-канале.

Медиаменеджер рассказала, что те коллеги, которые раньше боялись посмотреть в сторону Примадонны, вздрагивали, когда «за несколько километров слышали шорох шин приближающегося автомобиля Аллы Борисовны», а также начинали суетиться, сегодня «поносят» ее в своих эфирах.

«Особенно смешно, когда я сталкиваюсь с тем, что в прошлом мои приятели, какие-то знакомые из шоу-бизнеса вдруг начинают сквернословить в отношении Аллы Пугачевой. Которая абсолютное "скифское золото". Не зря говорят, что Брежнев был мелким политическим деятелем в эпоху Пугачевой», — подчеркнула Крапивина.

В ноябре 2022 года суд признал законным лишение украинского продюсера, клипмейкера и режиссера Нателлы Крапивиной российского гражданства.

Ранее стало известно отношение Пугачевой к народному артисту России, певцу и композитору Александру Градскому.

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      Анастасия Астахова
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