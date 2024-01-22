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09:37, 22 января 2024Силовые структуры

МВД России добилось заочного ареста гражданина Германии по масштабному делу

В Москве суд заочно арестовал гражданина Германии по масштабному делу о лесе

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Мещанский суд Москвы заочно арестовал 43-летнего гражданина Германии Франца Руперта Алоиса Висбека, являющегося фигурантом масштабного расследования МВД России о неуплате таможенных пошлин. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По делу также проходит бывший глава лесопромышленного предприятия Хабаровского края Александр Лепихов. В отношении него также выдана санкция на заочный арест.

Адвокат Висбека Николай Яшин настаивает на законной предпринимательской деятельности своего клиента. Он вместе с Лепиховым вел на Дальнем Востоке бизнес в сфере лесозаготовок. Подробности дела неизвестны.

11 декабря 2023 года московский суд отказал МВД в заочном аресте ресторатора Александра Орлова, основавшего сети «Тануки» и «Ерш». Ущерб по его делу составляет 20 миллионов рублей. Его адвокат заявил, что сумма погашена. Защитник добавил, что ресторатор готов вернуться в Россию по требованию следствия.

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      Любовь Ширижик
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