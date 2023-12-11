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16:13, 11 декабря 2023Силовые структуры

Суд отказался заочно арестовать основателя «Тануки» Орлова

Суд отказал МВД в заочном аресте основателя сетей «Тануки» и «Ерш» Орлова

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суд отказал МВД в заочном аресте ресторатора Александра Орлова, основавшего сети «Тануки» и «Ерш». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, ходатайство об аресте оставили без удовлетворения.

Ранее стало известно, что ущерб по делу основателя Орлова составляет 20 миллионов рублей. Адвокат Орлова заявил, что сумма погашена. Защитник добавил, что ресторатор готов вернуться в Россию по требованию следствия.

Орлов проходит обвиняемым по пунктам «а», «б» части 2 статьи 165 УК РФ («Причинение особо крупного имущественного ущерба организованной группой»). По некоторым данным, уголовное дело в отношении него связано со скандалом с фитнес-клубом Black Star Fitness в «Москва-Сити». Арендодатель «Промтехноком» обвинил руководство фитнес-зала, в состав которого входил Орлов, в том, что они умышленно не оплачивали аренду и начали строить бассейн без согласования. Сейчас спортивный клуб закрыт и находится в процессе банкротства.

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