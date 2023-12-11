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14:40, 11 декабря 2023Силовые структуры

Основатель «Тануки» погасил долг в 20 миллионов рублей за ущерб по своему делу

Ущерб по делу основателя «Тануки» Орлова в 20 миллионов рублей погашен
Александр Орлов

Александр Орлов. Кадр: ALIBEKOVKZ / YouTube

Ущерб по делу основателя «Тануки» Александра Орлова составляет 20 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат Орлова заявил, что сумма погашена. Отмечается, что ресторатор готов вернуться в Россию по требованию следствия.

Ранее стало известно, что объявленный в международный розыск ресторатор, основавший сети «Тануки» и «Ерш» находится в Лондоне.

Орлов проходит обвиняемым по пунктам «а», «б» части 2 статьи 165 УК РФ («Причинение особо крупного имущественного ущерба организованной группой»). По некоторым данным, уголовное дело в отношении него связано со скандалом с фитнес-клубом Black Star Fitness в «Москва-Сити». Арендодатель «Промтехноком» обвинил руководство фитнес-зала, в которое входил Орлов: они умышленно не оплачивали аренду и начали строить бассейн без согласования. Сейчас спортивный клуб закрыт и находится в процессе банкротства.

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      Екатерина Кашурникова
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