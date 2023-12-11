Основатель «Тануки» погасил долг в 20 миллионов рублей за ущерб по своему делу
Ущерб по делу основателя «Тануки» Александра Орлова составляет 20 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Адвокат Орлова заявил, что сумма погашена. Отмечается, что ресторатор готов вернуться в Россию по требованию следствия.
Ранее стало известно, что объявленный в международный розыск ресторатор, основавший сети «Тануки» и «Ерш» находится в Лондоне.
Орлов проходит обвиняемым по пунктам «а», «б» части 2 статьи 165 УК РФ («Причинение особо крупного имущественного ущерба организованной группой»). По некоторым данным, уголовное дело в отношении него связано со скандалом с фитнес-клубом Black Star Fitness в «Москва-Сити». Арендодатель «Промтехноком» обвинил руководство фитнес-зала, в которое входил Орлов: они умышленно не оплачивали аренду и начали строить бассейн без согласования. Сейчас спортивный клуб закрыт и находится в процессе банкротства.