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23:55, 22 января 2024Россия

Медведев ответил шуткой на слова представителя Госдепа о возвращении Аляски

Медведев о заявлении Госдепа по возвращению Аляски: война неизбежна
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Sputnik / Reuters

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова представителя Госдепа США о том, что Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Ранее представитель Госдепартамента США на брифинге заявил, что Москва не получит Аляску, проданную Вашингтону в XIX веке. Таким образом он отреагировал на слова журналиста, утверждавшего, что президент России Владимир Путин якобы подписал указ, в котором продажа Аляски названа «незаконной».

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      Марина Совина
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