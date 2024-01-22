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22:04, 22 января 2024Мир

В США оценили вероятность возвращения Аляски России

Представитель Госдепа: Россия не получит назад проданную США в XIX веке Аляску

Фото: Unsplash

Представитель Госдепартамента США, чье имя не называется, на брифинге ответил на вопрос журналиста о вероятности возвращения Аляски России. Его слова приводит РИА Новости.

Чиновник оценил вероятность возвращения Аляски России и подчеркнул, что Москва не получит территорию, проданную Вашингтону в XIX веке. Таким образом он отреагировал на вопрос журналиста, утверждавшего, что президент России Владимир Путин якобы подписал указ, в котором продажа Аляски названа «незаконной».

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      Марина Совина
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