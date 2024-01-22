В США оценили вероятность возвращения Аляски России

Представитель Госдепа: Россия не получит назад проданную США в XIX веке Аляску

Представитель Госдепартамента США, чье имя не называется, на брифинге ответил на вопрос журналиста о вероятности возвращения Аляски России. Его слова приводит РИА Новости.

Чиновник оценил вероятность возвращения Аляски России и подчеркнул, что Москва не получит территорию, проданную Вашингтону в XIX веке. Таким образом он отреагировал на вопрос журналиста, утверждавшего, что президент России Владимир Путин якобы подписал указ, в котором продажа Аляски названа «незаконной».