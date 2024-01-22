Катя Лель раскрыла реакцию мужа на развод

Певица Катя Лель заявила, что муж не до конца принял их расставание

Российская певица Катя Лель раскрыла реакцию бывшего мужа, бизнесмена Игоря Кузнецова, на развод после 15 лет брака. Ее слова приводит «Газета.ру».

В эфире передачи «Малахов» исполнительница заявила, что экс-супруг не до конца принял их расставание. Она также предположила, что Кузнецов не поверил в развод. «Я помню хорошо крайнюю нашу встречу у лифта. Обнялись, поцеловались, благословили друг друга, поблагодарили, пожелали счастья и отпустили», — сказала Лель.

В декабре Катя Лель впервые высказалась о разводе. «Если вас что-то в жизни не устраивает, не позволяйте человеку нести вас вниз, за собой. В низкие частоты. Потому что он заберет вашу энергию. Если вы даете ему шанс, а он его не использует, значит, это не ваш человек, он вас недостоин», — сказала артистка.

Артистка развелась с мужем спустя 15 лет брака. Инициатором расторжения брака стала певица — она обратилась в суд, чтобы начать процесс. Паре дали месяц на примирение, однако супруги решили разойтись. Они развелись еще в конце июля.

Лель и Кузнецов познакомились на частном мероприятии, они состояли в отношениях 18 лет, 15 из которых в официальном браке. У них есть общая 14-летняя дочь Эмилия.