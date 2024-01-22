Катя Лель раскрыла реакцию мужа на развод
Российская певица Катя Лель раскрыла реакцию бывшего мужа, бизнесмена Игоря Кузнецова, на развод после 15 лет брака. Ее слова приводит «Газета.ру».
В эфире передачи «Малахов» исполнительница заявила, что экс-супруг не до конца принял их расставание. Она также предположила, что Кузнецов не поверил в развод. «Я помню хорошо крайнюю нашу встречу у лифта. Обнялись, поцеловались, благословили друг друга, поблагодарили, пожелали счастья и отпустили», — сказала Лель.
В декабре Катя Лель впервые высказалась о разводе. «Если вас что-то в жизни не устраивает, не позволяйте человеку нести вас вниз, за собой. В низкие частоты. Потому что он заберет вашу энергию. Если вы даете ему шанс, а он его не использует, значит, это не ваш человек, он вас недостоин», — сказала артистка.
Артистка развелась с мужем спустя 15 лет брака. Инициатором расторжения брака стала певица — она обратилась в суд, чтобы начать процесс. Паре дали месяц на примирение, однако супруги решили разойтись. Они развелись еще в конце июля.
Лель и Кузнецов познакомились на частном мероприятии, они состояли в отношениях 18 лет, 15 из которых в официальном браке. У них есть общая 14-летняя дочь Эмилия.