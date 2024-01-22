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18:47, 22 января 2024Мир

Лавров заявил об агонии Украины

Лавров: Киев находится в агонии, а помощь Запада мешает мирному урегулированию

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Украина находится в агонии, а прекращению военного конфликта мешает непрекращающаяся помощь Киеву со стороны Запада, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Трансляция его выступления доступна на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Ключевым фактором, препятствующим поиску путей мирного урегулирования украинского кризиса, является продолжающаяся поддержка Западом киевского режима, несмотря на его очевидную агонию», — сказал министр.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о переговорах по Украине, заявил, что Москва не видит прогресса в мирном процессе, поэтому продолжает специальную военную операцию.

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      Глеб Бажуткин
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