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09:07, 22 января 2024Мир

МИД России оценил влияние комплексов «Сармат» на стратегическое уравнение с США

Рябков: постановка «Сармата» на дежурство не поменяет стратегическое уравнение

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Постановка ракетных комплексов «Сармат» на боевое дежурство в 2024 году не поменяет стратегическое уравнение с США. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью РИА Новости.

«Постановка данного комплекса на дежурство не меняет стратегическое уравнение. Российские стратегические ядерные силы — "дышащий организм". Их состав адаптируется в соответствии с модернизационными программами не только за счет включения новых систем, но и постепенного снятия с вооружения старых комплексов», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Россия продолжает четко придерживаться закрепленных в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) количественных уровней.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва по-прежнему привержена достигнутым соглашениям по ДСНВ. По его словам, восстановление «стратегической стабильности», а также заинтересованность участников разговорной группы с американской стороны являются залогом восстановления полноценного участия России в договоре.

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      Семен Александров
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