Глава МИД Чехии предложил ограничить передвижение российских дипломатов по ЕС

Глава МИД Чехии Липавский предложил ограничить передвижение дипломатов РФ по ЕС

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский представил на заседании Совета глав МИД государств Евросоюза (ЕС) предложение ограничить передвижение российских дипломатов по территории ЕС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информационное агентство ЧТК.

Как указали журналисты, Чехия настаивает на включении предложения по российским дипломатам в очередной пакет санкций против РФ. До этого британская газета Financial Times сообщила, что Прага хочет ограничить передвижение дипломатов РФ лишь территорией страны Шенгенского соглашения, где они аккредитованы. Сейчас они могут перемещаться без национальных виз по 24 государствам ЕС, а также по Швейцарии, Норвегии и Исландии.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у дипломатов из стран ЕС существует особая методичка по работе с российскими коллегами.