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05:29, 22 января 2024Россия

На российской ТЭЦ взорвалась угольная пыль

На ТЭЦ-1 в Улан-Удэ взорвалась угольная пыль, персонал не пострадал

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Угольная пыль взорвалась на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, ударной волной выбило окна. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Отмечается, что взорвалась мельница котла №7. В турбинном цехе повреждений нет, персонал не пострадал.

Жители российского города рассказали, что в квартирах немного упала температура, но «Территориальная генерирующая компания №14» уверяет, что перебоев в теплоснабжении нет. Котел уже починили.

Утром 21 января стало известно о пожаре на газовом терминале в Усть-Луге Ленинградской области. Сообщалось, что предприятие загорелось после двух взрывов. Возгорание на производственном комплексе «Новатэк», по предварительным данным, произошло в результате внешнего воздействия. На предприятии находились 148 человек, никто из них не пострадал.

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      Марина Совина
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