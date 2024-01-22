Назначена дата оглашения приговора по делу заказавшего киллера для жены силовика

Приговор фигуранту дела пенсионера, заказавшего убийство жены, огласят 1 февраля

Оглашение приговора одному из фигурантов дела пенсионера МВД Юрия Новикова, заказавшего расправу над женой, состоится 1 февраля в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, в назначенную дату приговор огласят Александру Кадомскому, который выступил в роли посредника между Новиковым и киллером. Мужчина получил от бывшего силовика один миллион рублей, половину из которого пообещал передать исполнителю за выполненную «работу».

Женщину с огнестрельным ранением головы обнаружили вечером 5 сентября 2022 года у деревни Троица в Москве. Спустя десять дней полиция задержали ее мужа — бывшего полицейского и пенсионера МВД Юрия Новикова. Во время разговора с сотрудниками правоохранительных органов мужчина признался в организации расправы над женой. Его арестовали.