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19:47, 22 января 2024Силовые структуры

Назначена дата оглашения приговора по делу заказавшего киллера для жены силовика

Приговор фигуранту дела пенсионера, заказавшего убийство жены, огласят 1 февраля

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Оглашение приговора одному из фигурантов дела пенсионера МВД Юрия Новикова, заказавшего расправу над женой, состоится 1 февраля в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, в назначенную дату приговор огласят Александру Кадомскому, который выступил в роли посредника между Новиковым и киллером. Мужчина получил от бывшего силовика один миллион рублей, половину из которого пообещал передать исполнителю за выполненную «работу».

Женщину с огнестрельным ранением головы обнаружили вечером 5 сентября 2022 года у деревни Троица в Москве. Спустя десять дней полиция задержали ее мужа — бывшего полицейского и пенсионера МВД Юрия Новикова. Во время разговора с сотрудниками правоохранительных органов мужчина признался в организации расправы над женой. Его арестовали.

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