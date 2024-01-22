Названы неожиданные опасности секса для жизни и здоровья

Сексолог Трейси Кокс полагает, что любой половой акт сопряжен с риском и может навредить жизни и здоровью человека. Неожиданные опасности секса она назвала изданию Daily Mail.

Первая опасность, о которой предупредила Кокс, — это заражение вирусом папилломы человека. Она указала, что это распространенное венирическое заболевание может спровоцировать рак шейки матки или гортани, если заражение произошло во время орального секса. Сексолог отметила, что исследования показывают, что риск развития онкологических заболеваний пропорционален количеству половых партнеров.

Еще один вирус, передающийся половым путем, который существенно влияет на жизнь человека — это герпес, продолжила Кокс. По ее словам, что эта инфекция неизлечима, и человек остается потенциально заразным до конца жизни. «Представьте, что вы наконец встретили настоящую любовь, признались и вас тут же бросили. Или не рассказали о болезни и живете в страхе, что однажды любимый человек тоже заболеет», — объяснила сексолог.

Третьей опасностью активной половой жизни Кокс назвала хламидиоз. По ее словам, это заболевание, передающееся половым путем, легко лечится антибиотиками, но поскольку оно зачастую протекает незаметно, многие живут с ним годами. Постепенно хламидиоз провоцирует воспаление органов таза, сообщила специалистка, что приводит к бесплодию или внематочной беременности.

Кокс также указала, что понимание опасностей поможет спланировать сексуальную жизнь таким образом, чтобы она доставляла радость и удовольствие, а не болезни и разочарование.

Ранее фитнес-тренер Энни Коунсел посоветовала мужчинам и женщинам заниматься пилатесом, чтобы улучшить половую жизнь. По ее мнению, упражнения в этой технике помогают укрепить мышцы тазового дна, что полезно для получения более интенсивных оргазмов.