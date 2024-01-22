Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 22 января 2024Забота о себе

Названы неожиданные опасности секса для жизни и здоровья

Фото: Kevin Escate / Unsplash

Сексолог Трейси Кокс полагает, что любой половой акт сопряжен с риском и может навредить жизни и здоровью человека. Неожиданные опасности секса она назвала изданию Daily Mail.

Первая опасность, о которой предупредила Кокс, — это заражение вирусом папилломы человека. Она указала, что это распространенное венирическое заболевание может спровоцировать рак шейки матки или гортани, если заражение произошло во время орального секса. Сексолог отметила, что исследования показывают, что риск развития онкологических заболеваний пропорционален количеству половых партнеров.

Еще один вирус, передающийся половым путем, который существенно влияет на жизнь человека — это герпес, продолжила Кокс. По ее словам, что эта инфекция неизлечима, и человек остается потенциально заразным до конца жизни. «Представьте, что вы наконец встретили настоящую любовь, признались и вас тут же бросили. Или не рассказали о болезни и живете в страхе, что однажды любимый человек тоже заболеет», — объяснила сексолог.

Третьей опасностью активной половой жизни Кокс назвала хламидиоз. По ее словам, это заболевание, передающееся половым путем, легко лечится антибиотиками, но поскольку оно зачастую протекает незаметно, многие живут с ним годами. Постепенно хламидиоз провоцирует воспаление органов таза, сообщила специалистка, что приводит к бесплодию или внематочной беременности.

Кокс также указала, что понимание опасностей поможет спланировать сексуальную жизнь таким образом, чтобы она доставляла радость и удовольствие, а не болезни и разочарование.

Материалы по теме:
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
«Возраст максимальной свободы» Как подготовиться к менопаузе и пережить ее без проблем для здоровья и психики
«Возраст максимальной свободы»Как подготовиться к менопаузе и пережить ее без проблем для здоровья и психики
16 февраля 2023

Ранее фитнес-тренер Энни Коунсел посоветовала мужчинам и женщинам заниматься пилатесом, чтобы улучшить половую жизнь. По ее мнению, упражнения в этой технике помогают укрепить мышцы тазового дна, что полезно для получения более интенсивных оргазмов.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Выживший при падении Falcon 10 в Афганистане дошел до села и жестами попросил о помощи. Что известно об авиакатастрофе?

      Россиянка приревновала сожителя к бывшей и расправилась с ним

      Мобильный бункер спас жизнь российским бойцам в зоне СВО во время обстрела

      23-летнюю дагестанку нашли замерзшей в поле после отдыха в гостях

      Стало известно о взрывах в Херсоне

      Названы неожиданные опасности секса для жизни и здоровья

      Полиция задержала устроивших стрельбу в московском дворе

      В России попросили проверить склады Wildberries и Ozon

      Россиянин завалил вещами кровать пятимесячной дочери и лишился ребенка

      Стало известно о давлении Запада на турецкий бизнес по санкциям против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше