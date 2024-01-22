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18:35, 22 января 2024Мир

В России отреагировали на отказ Польши от иска против Москвы

Депутат Журова: у Польши нет доказательств для подачи иска против России

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Польша не стала подавать иск против России по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году из-за отсутствия доказательств вины Москвы, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с «Лентой.ру» она отреагировала на отказ Варшавы обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

«Дай бог, чтобы это было связано с тем, что они увидели результаты расследований, что ни политически, ни каким образом не получается это притянуть. Если бы у них была минимальная возможность, если бы были хоть какие-то доказательства, маленькая зацепка, уж поверьте, они бы это использовали. Значит, просто нет никаких зацепок, чтобы доказать [вину России]», — сказала она.

При этом депутат усомнилась, что отказ от иска позволит Москве и Варшаве наладить политические отношения.

О решении республики МИД Польши сообщил 22 января. «Министр иностранных дел выступил с заявлением о прекращении сотрудничества и, таким образом, прекращении действия соглашения о намерениях, подписанного 10 октября 2023 года тогдашним министром иностранных дел Збигневом Рау», — говорится в заявлении ведомства.

15 декабря Министерство обороны Польши сообщило, что ликвидировало комиссию по расследованию крушения самолета бывшего президента Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году. Также членов комиссии обвинили в фальсификации фактов и растрате государственных средств.

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