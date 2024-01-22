Российскую орбитальную станцию оборудуют суперкомпьютером

Главный конструктор РОС: орбитальную станцию России оборудуют суперкомпьютером

Российскую орбитальную станцию (РОС) оборудуют суперкомпьютером, обладающим высокими вычислительными мощностями, который будет считывать данные с группировок спутников. Об этом рассказал заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в Роскосмос), главный конструктор РОС Владимир Кожевников в беседе с «Известиями».

«В его задачи, в том числе будет входить получение сырых данных со спутников, обработка этих данных на борту и передача на Землю», — уточнил Кожевников. Это повысит эффективность орбитальных группировок за счет экономии энергии на связь и увеличению объема полезной информации.

По словам главного конструктора РОС, избыточными вычислительными ресурсами суперкомпьютера смогут пользоваться бортовые ЭВМ спутников. Все эти цели можно будет достичь благодаря развитию технологий лазерной связи и квантовой передачи данных.

Эскизный проект станции находится на этапе утверждения в Роскосмосе, планируется, что его примут в феврале 2024 года.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать комплекс мер, которые позволят нарастить вычислительные мощности суперкомпьютеров, и предоставить ему доклад к 1 марта. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.