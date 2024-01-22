В США раскрыли последствия отказа от помощи Украине

Кирби: при отказе США от поддержки Украины союзники могут поступить так же

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби предположил, к чему приведет возможный отказ Конгресса США от выделения новой помощи Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Кирби раскрыл последствия отказа США от помощи Украины и подчеркнул, что другие союзники Киева могут поступить так же.

«Нам следует ожидать, что некоторые из наших союзников и партнеров могут принять другие решения, если увидят, что американское лидерство пошатнулось или что США отказываются от продержки Украины», — отметил он на брифинге.

Американский чиновник добавил, что подобные действия приведут к катастрофическим последствиям для Украины.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден считает сокращение помощи Украине угрозой не только для Соединенных Штатов и НАТО, но и для всего мира. Глава государства также призвал конгрессменов как можно скорее выделить средства на поддержку Киева.

