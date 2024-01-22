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18:45, 22 января 2024Мир

Сын французского генерала оказался среди погибших в Харькове наемников

Mash: сын французского бригадного генерала погиб в Харькове

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Сын французского бригадного генерала оказался среди погибших при ударе Российской армии по пункту временной дислокации иностранных наемников в Харькове. С ним был напарник — также выходец из французской военной династии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, ликвидированного высокоточным ударом француза зовут Сабастьен Клод Реми Бенар. Он служил в RICM (бывший колониальный пехотный полк Марокко) в подразделении легкой бронетехники морской пехоты. 16 января наемник погиб.

Напарник Бенара — Алексис Дрион, сын Фредерика Дриона, который в 2001 году стал бригадным генералом армии Франции. Дрион вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) не позднее прошлого года, служил во 2-м батальоне международного легиона.

17 января российское Минобороны сообщило, что Вооруженные силы страны высокоточным ударом поразили здание с французскими наемниками в Харькове. В результате атаки строение было полностью разрушено.

Французские волонтеры SOS Donbass опубликовали неполный список ликвидированных в Харькове французских наемников. В нем значатся имена 13 военнослужащих в возрасте от 24 до 49 лет.

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      Алина Гончарова
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