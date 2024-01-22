В Совфеде ответили на призыв экс-капитана НАТО к агрессии Украины против России

Сенатор Джабаров осудил призыв экс-капитана НАТО к агрессии Украины против РФ

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров ответил на призыв бывшего начальника штаба военной миссии НАТО в Москве, капитана первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табаха к геноциду россиян. В беседе с «Лентой.ру» сенатор осудил заявление экс-представителя Североатлантического альянса.

Ранее Табах заявил, что Украина не должна стесняться таких методов, как геноцид населения, в борьбе против «агрессии» России. «Агрессию может загасить только еще большая агрессия», — отметил Табах, сравнив предложенный им сценарий развития украинского конфликта с историческими событиями, такими как уничтожение части населения Третьего рейха и сброс американскими войсками атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки.

«На Западе находятся в таком воинственном угаре, что даже не понимают, что говорят. Выросло не одно послевоенное поколение, которое забыло, что такое война, и не знают, что такое война, а современные западные учебники истории все скрывают», — сказал Джабаров.

При этом он выразил уверенность в том, что Украина неспособна к осуществлению агрессии, к которой ее призвал Табах.

Нам надо спокойно заниматься своими делами, не обращать [внимания] на эти вопли западные и побеждать Владимир Джабаров первый зампред комитета Совфеда по международным делам

До этого Табах заявлял, что Украина может не надеяться на помощь со стороны США. В частности, он подчеркивал, что Киев может не искать союзников в Белом доме. Бывший американский военный также констатировал, что в США не желают победы Украины в конфликте с Россией. Экс-представитель НАТО добавил, что американские власти видят в Украине «аппендикс Советского Союза».

Гарри Табах (при рождении имя — Юрий) — выходец из семьи российских мигрантов, переехавших в США в 80-е годы. Он занимал разные должности в Госдепе, работал в американском посольстве в РФ, какое-то время возглавлял штаб военной миссии НАТО в Москве, отвечая за контакты ведомства с Минобороны России.