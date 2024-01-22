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15:39, 22 января 2024Мир

В Белом доме заявили о возможной победе России на Украине в ближайшее время

В Белом доме обеспокоены возможной победой России на Украине в ближайшее время

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В ходе обсуждения ситуации на Украине в администрации президента США Джо Байдена выразили обеспокоенность тем, что Россия имеет все шансы одержать победу «в ближайшие недели». Об этом сообщает ABC.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан и директор национальной разведки Аврил Хейнс заявили, что в случае неоказания помощи Украине со стороны США Россия «в считанные недели или, самое большее, месяцы» победит Украину.

Такой вывод основан на данных американской разведки, которая сообщила о том, что украинские боеприпасы практически закончились, и страна находится на грани вынужденной капитуляции на фронте.

Джо Байден обозначил, что если не оказать помощь Украине, то это чревато последствиями для всей Европы. «Если мы уйдем, а России удастся продолжить наступление и уничтожить Украину, что, по вашему мнению, произойдет в балканских странах? Это меняет динамику».

Ранее сообщалось, что Джо Байден считает сокращение помощи Украине угрозой не только для Соединенных Штатов и НАТО, но и для всего мира.

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      Лина Пивоварова
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