Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:23, 22 января 2024Мир

В Финляндии прошла акция против закрытия границы с Россией

Русскоязычные жители Хельсинки провели акцию против закрытия границ с Россией

Фото: Tom Little / Reuters

В Хельсинки прошла акция против закрытия границы Финляндии с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Русскоязычные жители обратились к властям страны с требованием найти более гибкое решение в вопросе закрытия КПП, а также организовать способы пересечения границы Финляндии и России для всех, у кого есть на это законное право.

Марш был согласован с полицией и проходил по одной из центральных улиц — Алексантеринкату. По данным агентства, в шествии приняли участие около 50 человек.

Ранее сообщалось, что пограничная служба Финляндии построит дополнительные ограждения на границе с Россией.

На данный момент все пункты пропуска между Россией и Финляндией закрыты по инициативе Хельсинки. Таким образом финляндская сторона пытается не допустить проникновения нелегальных мигрантов, поток которых значительно усилился осенью 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Кандидат в президенты США Десантис объявил о выходе из предвыборной гонки. Кто стал главным конкурентом Трампа в партии?

      Россиянин зашел в супермаркет в Грузии и удивился ценам на яйца

      На российской ТЭЦ взорвалась угольная пыль

      В Финляндии прошла акция против закрытия границы с Россией

      Сатирик Измайлов раскрыл размер своей пенсии

      Трамп назвал своего единственного конкурента «пробайденовским» кандидатом

      В Минобороны раскрыли детали взятия села Веселое в ДНР

      Врач перечислил последствия распространенного заболевания простаты

      Пропавших у берегов Сомали спецназовцев ВМС США нашли мертвыми

      Уволенная за съемки в порно учительница назвала надоевшую просьбу фанатов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше