В Финляндии прошла акция против закрытия границы с Россией

Русскоязычные жители Хельсинки провели акцию против закрытия границ с Россией

В Хельсинки прошла акция против закрытия границы Финляндии с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Русскоязычные жители обратились к властям страны с требованием найти более гибкое решение в вопросе закрытия КПП, а также организовать способы пересечения границы Финляндии и России для всех, у кого есть на это законное право.

Марш был согласован с полицией и проходил по одной из центральных улиц — Алексантеринкату. По данным агентства, в шествии приняли участие около 50 человек.

Ранее сообщалось, что пограничная служба Финляндии построит дополнительные ограждения на границе с Россией.

На данный момент все пункты пропуска между Россией и Финляндией закрыты по инициативе Хельсинки. Таким образом финляндская сторона пытается не допустить проникновения нелегальных мигрантов, поток которых значительно усилился осенью 2023 года.