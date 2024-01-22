В Германии заявили о критической нехватке боеприпасов у ВСУ

ZDF: ВСУ оставляют территории из-за критической нехватки боеприпасов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставляют территории, поскольку испытывают серьезную нехватку боеприпасов. О критическом положении украинской армии пишет немецкое издание ZDF.

Отмечается, что российские военнослужащие смогли продвинуться на купянском направлении и взять под контроль населенный пункт Крахмальное Харьковской области.

Кроме того, в материале говорится, что украинская система противовоздушной обороны (ПВО) сбивает значительно меньше крылатых ракет, чем раньше, что свидетельствует о растущей нехватке зенитных ракет. «Россия, по-видимому, пытается перегрузить и истощить украинскую противовоздушную оборону», — заявили в Германии.

Ранее американская газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что украинские военнослужащие жалуются на нехватку боеприпасов и живой силы. В статье указывалось на наращивание Россией боевой мощи: производится большое количество военной техники, среди которой беспилотники, танки, ракеты. Между тем Украина зависит от поставок западных партнеров.