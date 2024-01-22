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09:33, 22 января 2024Наука и техника

В России рассказали о разработке истребителя шестого поколения

Сенатор Бондарев: истребительная авиация России постоянно совершенствуется

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Истребительная авиация России постоянно совершенствуется, ведется разработка новых боевых самолетов, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня российская истребительная авиация постоянно совершенствуется: модернизируется парк уже стоящих на вооружении воздушных судов, разрабатываются, производятся, тестируются и внедряются новые перехватчики и высокоманевренные истребители», — рассказал сенатор.

По его словам, в настоящее время в рамках проекта перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата (ПАК ДП) разрабатывается истребитель-перехватчик шестого поколения МиГ-41.

В ноябре генеральный конструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков заявил, что российский истребитель шестого поколения будет отличаться от существующих самолетов улучшенными летными характеристиками и сниженной заметностью.

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      Иван Потапов
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