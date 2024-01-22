В России занялись расследованием расправы над женщиной и ее дочерью в Турции

СК возбудил дело после убийства Ирины Двизовой и ее дочери в турецком Бодруме

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту расправы над российской женщиной и ее дочерью в Турции в ноябре прошлого года. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главка Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

Дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ. Сейчас следствие выясняет, кто может быть причастен к преступлению.

Тела 42-летней Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери Даяны, завернутые в простыни и связанные веревкой, были обнаружены 29 ноября 2023 года на крутом склоне в турецком Бодруме. Сообщалось, что женщина работала в Турции риелтором. Местная полиция начала масштабное расследование.