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14:52, 22 января 2024Силовые структуры

В России занялись расследованием расправы над женщиной и ее дочерью в Турции

СК возбудил дело после убийства Ирины Двизовой и ее дочери в турецком Бодруме

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту расправы над российской женщиной и ее дочерью в Турции в ноябре прошлого года. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главка Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

Дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ. Сейчас следствие выясняет, кто может быть причастен к преступлению.

Тела 42-летней Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери Даяны, завернутые в простыни и связанные веревкой, были обнаружены 29 ноября 2023 года на крутом склоне в турецком Бодруме. Сообщалось, что женщина работала в Турции риелтором. Местная полиция начала масштабное расследование.

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      Олеся Мицкевич
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