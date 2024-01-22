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06:31, 22 января 2024Наука и техника

Поддержку «Ведьмака 3» на Windows 7 прекратят

Игру «Ведьмак 3» на Windows 7 и 8.1 прекратят поддерживать 17 мая 2024 года

Скриншот: игра «Ведьмак 3»

Студия CD Projekt RED перестанет поддерживать актуальную игру серии «Ведьмак» на устаревших версиях Windows. Об этом представители компании объявили в своем X.

В CD Projekt RED рассказали, что техническая поддержка игры «Ведьмак 3» прекратится на Windows 7 и 8.1 17 мая 2024 года. «Мы больше не будем тестировать "Ведьмак 3" на этих операционных системах и не будем поддерживать их в случае каких-либо потенциальных обновлений, выпущенных после 17 мая 2024 года», — заметили в студии.

В материале говорится, что решение вызвано политикой Microsoft. В американской корпорации прекратили поддерживать Windows 7 с 14 января 2020 года, Windows 8.1 — с 10 января 2023 года.

Таким образом, после 17 мая польская студия не будет выпускать обновления и патчи безопасности для указанных операционных систем. Корректность работы игры «Ведьмак 3» на Windows 7 и 8 не гарантируется.

«Ведьмак 3» — одна из самых известных видеоигр современности. Тайтл в жанре action/RPG вышел 19 мая 2015 года. Windows 7 появилась 22 июля 2009 года.

В ноябре руководители CD Projekt RED рассказали, что студия активно работает над следующей частью игры из серии «Ведьмак». Также одна из команд занялась продолжением Cyberpunk 2077.

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      Андрей Ставицкий
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