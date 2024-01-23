Американский боец UFC рассказал о страхе перед Махачевым

Американский боец UFC Шон О'Мэлли рассказал о страхе перед Исламом Махачевым

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Шон О'Мэлли оценил выступления обладателя чемпионского пояса промоушена в легком весе Ислама Махачева. Спортсмен высказался на своем канале в YouTube.

Американец признался, что испытывает страх перед россиянином. «Однажды мне приснился кошмарный сон, что мне надо драться с Махачевым. Я проснулся с мыслью, какой же Ислам крутой. Он реально на другом уровне», — отметил О'Мэлли.

Махачев провел 26 боев, в которых одержал 25 побед, потерпев единственное поражение. Россиянин возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий.

В августе прошлого года О'Мэлли провел первый титульный бой в карьере, в котором нокаутировал соотечественника Алджамейна Стерлинга. На счету американца 17 побед и одно поражение в поединках по правилам MMA.