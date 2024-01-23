Аргентинские депутаты потребовали объяснить отказ от вступления в БРИКС

В Аргентине группа из 15 депутатов потребовала от Милея объяснить отказ от БРИКС

Группа из 15 оппозиционных аргентинских депутатов из блока «Союз за Родину» потребовала от президента страны Хавьера Милея объяснить отказ от вступления в БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат Флоренсия Кариньяно отметила, что все провинции Аргентины экспортируют какую-либо продукцию в страны объединения.

«Санта-Фе экспортировала товаров на сумму более 1,4 миллиарда долларов по каждому из трех основных коммерческих направлений провинции: в Индию, в Китай и в Бразилию», — привела пример депутат.

В запросе к Милею отмечается, что отказ Аргентины от присоединения к БРИКС нанесет экономический ущерб региональной экономике и повлечет за собой споры с основными партнерами страны.