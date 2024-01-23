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07:18, 23 января 2024Мир

Аргентинские депутаты потребовали объяснить отказ от вступления в БРИКС

В Аргентине группа из 15 депутатов потребовала от Милея объяснить отказ от БРИКС

Фото: Reuters

Группа из 15 оппозиционных аргентинских депутатов из блока «Союз за Родину» потребовала от президента страны Хавьера Милея объяснить отказ от вступления в БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат Флоренсия Кариньяно отметила, что все провинции Аргентины экспортируют какую-либо продукцию в страны объединения.

«Санта-Фе экспортировала товаров на сумму более 1,4 миллиарда долларов по каждому из трех основных коммерческих направлений провинции: в Индию, в Китай и в Бразилию», — привела пример депутат.

В запросе к Милею отмечается, что отказ Аргентины от присоединения к БРИКС нанесет экономический ущерб региональной экономике и повлечет за собой споры с основными партнерами страны.

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      Семен Александров
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