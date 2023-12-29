«Не считается целесообразным» Президент Аргентины Милей в письмах Путину и Си Цзиньпину отклонил присоединение к БРИКС

Президент Аргентины Милей уведомил членов БРИКС об отказе от присоединения

Президент Аргентины Хавьер Милей официально уведомил членов БРИКС, что его страна не присоединится к объединению. Он направил письма российскому лидеру Владимиру Путину, председателю КНР Си Цзиньпину, президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве, премьер-министру Индии Нарендре Моди и лидеру Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафосе.

Милей также передал лидерам стран БРИКС, что хочет встретиться с ними, несмотря на свое решение отказаться от участия государства в организации, куда оно было принято по итогам саммита в августе 2022 года. Он добавил, что Аргентина не отказывается от двусторонних связей и придерживается приверженности увеличения торговых и инвестиционных потоков.

Ранее кандидат на пост главы МИД Аргентины Диана Мондино исключила вступление страны в БРИКС. По ее словам, она «не знает, почему такой интерес» к объединению.

Милей пояснил причины отказа от вступления Аргентины в БРИКС

Портал Infobae цитирует текст письма, подписанного Хавьером Милеем. Политик указал, что внешнеполитический курс его правительства существенно отличается от предшественника Альберто Фернандеса. Он подчеркнул, что некоторые решения, принятые предыдущим руководством, будут пересмотрены.

В связи с этим хотел бы сообщить, что на данном этапе включение Аргентинской Республики в БРИКС в качестве полноправного члена с 1 января 2024 года не считается целесообразным Хавьер Милей президент Аргентины

Официальный представитель администрации президента страны Мануэль Адорни отметил, что для вступления Аргентины в БРИКС необходимо провести более подробный анализ.

В России оценили решение Милея отказаться от вступления в БРИКС

Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости назвал решение Милея об отказе от вступления в БРИКС суверенным правом Аргентины, оценку этому должны дать избиратели.

Политик указал, что граждане уже достаточно критически встретили программу экономических реформ нового главы государства, и выразил сожаление в связи с позицией аргентинского лидера.

Со своей стороны могу только выразить сожаление по поводу упускаемой возможности Буэнос-Айресом. На развитие БРИКС и рост ее потенциала, надеюсь, этот шаг не повлияет деструктивным образом Леонид Слуцкий лидер ЛДПР

Политик уточнил, что список желающих присоединиться к организации превышает 20 стран и продолжает расти, а экономика стран объединения по паритету покупательной способности обходит G7.

Кроме того, привлекательность БРИКС, где все члены представлены на равноправной основе, и ее роль будет возрастать, это станет вызовом для сторонников однополярной системы и шагом в определении контуров справедливой мировой архитектуры, заключил Слуцкий.

26 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что в странах Латинской Америки по-прежнему сохраняется высокий интерес к БРИКС, вопреки позиции Аргентины.

Аргентина сейчас взяла тайм-аут на раздумья, но интерес Латинской Америки к нашему объединению очень силен. С вступлением новых членов работа станет более многогранной Сергей Лавров глава МИД России

Замглавы МИД России Сергей Рябков говорил, что Москва приветствует приглашение в БРИКС Аргентины и намерение стран Латинской Америки подключиться к деятельности этого объединения.

После избрания Милея дипломат заявил, что Россия хочет прояснить позицию Аргентины по вступлению в БРИКС после прошедших в стране президентских выборов.

Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов отмечал, что Москва рассчитывает на приумножение дружбы с Аргентиной и надеется, что новый президент сохранит приверженность многополярности.

Противник вступления Аргентины в БРИКС и сотрудничества с Россией, крайне правый политик Хавьер Милей в ноябре этого года победил во втором туре выборов президента, набрав 55,95 процента голосов.

Политик выступает за долларизацию экономики, приватизацию, в том числе в сфере образования и здравоохранения, за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США и Израиля. Кроме того, новый лидер Аргентины выступает против вступления страны в БРИКС. В первом после избрания заявлении он пообещал работать со всеми странами свободного мира.

