В МИД захотели прояснить позицию Аргентины по вступлению в БРИКС
Москва хочет прояснить позицию Аргентины по вступлению в БРИКС после прошедших в стране президентских выборов, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Его цитирует ТАСС.
По словам дипломата, сейчас ясности по данному вопросу нет, поэтому Москва ждет сигналов из Буэнос-Айреса.
«Почему мы должны говорить о какой-то замене? Для начала просто надо понять, какова позиция новой администрации Буэнос-Айреса», — ответил он на вопрос агентства, встанет ли вопрос о замене Аргентины в качестве нового члена объединения с 1 января 2024 в случае ее отказа присоединиться.
При этом Аргентина примет участие в саммите БРИКС по Ближнему Востоку, ее представит глава МИД страны, уточнил Рябков.
Ранее противник вступления Аргентины в БРИКС, крайне правый политик Хавьер Милей победил на президентских выборах в Аргентине. Кандидат на пост главы МИД Аргентины Мондино в свою очередь заявила, что страна прекратит взаимодействие с правительствами Китая и Бразилии.
По словам члена Совета Федерации Алексея Пушкова, что политика нового президента приведет страну к катастрофе.