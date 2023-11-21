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15:20, 21 ноября 2023Мир

В МИД захотели прояснить позицию Аргентины по вступлению в БРИКС

Рябков: Россия хочет понять позицию Аргентины по вступлению в БРИКС

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Москва хочет прояснить позицию Аргентины по вступлению в БРИКС после прошедших в стране президентских выборов, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Его цитирует ТАСС.

По словам дипломата, сейчас ясности по данному вопросу нет, поэтому Москва ждет сигналов из Буэнос-Айреса.

«Почему мы должны говорить о какой-то замене? Для начала просто надо понять, какова позиция новой администрации Буэнос-Айреса», — ответил он на вопрос агентства, встанет ли вопрос о замене Аргентины в качестве нового члена объединения с 1 января 2024 в случае ее отказа присоединиться.

При этом Аргентина примет участие в саммите БРИКС по Ближнему Востоку, ее представит глава МИД страны, уточнил Рябков.

Ранее противник вступления Аргентины в БРИКС, крайне правый политик Хавьер Милей победил на президентских выборах в Аргентине. Кандидат на пост главы МИД Аргентины Мондино в свою очередь заявила, что страна прекратит взаимодействие с правительствами Китая и Бразилии.

По словам члена Совета Федерации Алексея Пушкова, что политика нового президента приведет страну к катастрофе.

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      Варвара Кошечкина
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