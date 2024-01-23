Подравшейся с омоновцем россиянке дали условный срок

Суд дал 1 год условно фанатке Zero People за драку с ОМОН в клубе Петербурга

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к одному году условно фанатку группы Zero People Наталью Артемову за драку с бойцом ОМОНа в клубе «Космонавт» 9 ноября 2023 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Женщина признана виновной по статьям 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).

Артемова вину признала, заявив, что «совершила страшную, ужасную ошибку». Она выразила раскаяние и принесла извинения потерпевшему и государству. В свое оправдание Артемова сказала, что приняла омоновцев за ряженых и решила, что все происходящее розыгрыш.

Вечером 9 ноября 2023 года осужденная в состоянии алкогольного опьянения в клубе «Космонавт» напала на командира отделения оперативного взвода 2-го оперативного батальона ОМОН ГУ Росгвардии и нанесла ему несколько ударов, при этом нецензурно выражаясь в его адрес. Так женщина отреагировала на отмену концерта группы Zero People.

Поводом для рейда в клуб силовиков послужили высказывания солиста группы Александра Красовицкого. Некоторые общественники сочли его слова оскорбляющими Россию и спецоперацию на Украине. В одном из интервью музыкант заявил, что считает Россию «токсичной» и «абьюзерской».