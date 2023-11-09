ОМОН сорвал концерт Zero People в Петербурге из-за высказываний солиста о СВО

ОМОН сорвал концерт группы Zero People в Санкт-Петербурге. Поводом для рейда сотрудников Росгвардии в клуб «Космонавт» стали высказывания солиста группы Александра Красовицкого, которые посчитали антироссийскими. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

У пришедших на концерт зрителей проверили билеты, после чего отправили по домам. Судя по опубликованным Shot кадрам, на выступление пришло не меньше сотни человек.

С самим Красовицким общаются сотрудники правоохранительных органов.

Как рассказал лидер общественного движения «Зов народа» Сергей Зайцев, в самом клубе «Космонавт» до последнего скрывали, что там будет проходить концерт Zero People, так как в группе боялись, что выступление будет сорвано. По мнению общественников, Красовицкий должен быть подвергнут обструкции за то, что называл Россию, проводящую СВО, «токсичной» и «абьюзерской».