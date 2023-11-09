Посетительница концерта Zero People в Петербурге подралась с сотрудником ОМОН

Посетительница отмененного концерта Zero People в Санкт-Петербурге подралась с сотрудником ОМОН. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Фонтанка».

Женщина начала потасовку со слов, что заплатила за билет деньги, сотрудник Росгвардии в ответ заявил, что у него есть оружие.

Концерт должен был пройти вечером 9 ноября в клубе «Космонавт», однако еще до начала выступления в помещении появились сотрудники ОМОН. Они проверили документы у зрителей, после чего отправили их по домам.

Поводом для рейда послужили высказывания солиста группы Александра Красовицкого. Некоторые общественники сочли его слова оскорбляющими Россию и СВО. В одном из интервью музыкант заявил, что считает Россию «токсичной» и «абьюзерской».