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01:37, 10 ноября 2023Россия

Посетительница концерта Zero People в Петербурге подралась с сотрудником ОМОН

Посетительница концерта Zero People в Петербурге подралась с сотрудником ОМОН
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Александр Красовицкий

Александр Красовицкий. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Посетительница отмененного концерта Zero People в Санкт-Петербурге подралась с сотрудником ОМОН. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Фонтанка».

Женщина начала потасовку со слов, что заплатила за билет деньги, сотрудник Росгвардии в ответ заявил, что у него есть оружие.

Концерт должен был пройти вечером 9 ноября в клубе «Космонавт», однако еще до начала выступления в помещении появились сотрудники ОМОН. Они проверили документы у зрителей, после чего отправили их по домам.

Поводом для рейда послужили высказывания солиста группы Александра Красовицкого. Некоторые общественники сочли его слова оскорбляющими Россию и СВО. В одном из интервью музыкант заявил, что считает Россию «токсичной» и «абьюзерской».

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      Марина Совина
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