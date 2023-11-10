Подравшаяся с ОМОНом 50-летняя россиянка стала фигуранткой дела

Силовики возбудили дело против фанатки Zero People за драку с ОМОН

Следователи возбудили уголовное дело против 50-летней россиянки, подравшейся с бойцом ОМОНа после отмененного в клубе «Космонавт» концерта группы Zero People в Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, женщине вменяется статья о применении насилия в отношении представителя власти. Она ударила несколько раз командира подразделения ОМОН, а также высказывала в его адрес оскорбления. По предварительным данным, фанатка группы была нетрезва.

Она начала скандалить после отмены концерта, за билет на который заплатила деньги. Сотрудник Росгвардии в ответ заявил, что у него есть оружие.

Концерт должен был пройти вечером 9 ноября в клубе «Космонавт», однако еще до начала выступления в помещении появились сотрудники ОМОН. Они проверили документы у зрителей, после чего отправили их по домам.

Поводом для рейда послужили высказывания солиста группы Александра Красовицкого. Некоторые общественники сочли его слова оскорбляющими Россию и спецоперацию на Украине. В одном из интервью музыкант заявил, что считает Россию «токсичной» и «абьюзерской».