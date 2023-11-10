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18:06, 10 ноября 2023Силовые структуры

Подравшейся с бойцом ОМОН россиянке избрали меру пресечения

В Петербурге суд наложил запрет фанатке Zero People за драку с ОМОН
Начало событий в новости Подравшаяся с ОМОНом 50-летняя россиянка стала фигуранткой дела

Кадр: Telegram-канал Mash

Ленинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий Наталье Артемовой, обвиняемой в применении насилия и оскорблении представителя власти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Решение принято по ходатайству следствия. Речь идет фанатке группы Zero People, которая была недовольна отменой концерта и подралась с бойцом ОМОНа. После этого она стала фигуранткой уголовного дела.

Из материалов дела следует, что вечером 9 ноября женщина в состоянии алкогольного опьянения в клубе «Космонавт» напала на командира отделения оперативного взвода 2-го оперативного батальона ОМОН ГУ Росгвардии и нанесла ему несколько ударов, при этом нецензурно выражаясь в его адрес.

Ей было предъявлено обвинение. Вину она признала и раскаялась.

Концерт должен был пройти вечером 9 ноября в клубе «Космонавт», однако еще до начала выступления в помещении появились сотрудники ОМОН. Они проверили документы у зрителей, после чего отправили их по домам.

Поводом для рейда послужили высказывания солиста группы Александра Красовицкого. Некоторые общественники сочли его слова оскорбляющими Россию и спецоперацию на Украине. В одном из интервью музыкант заявил, что считает Россию «токсичной» и «абьюзерской».

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      Любовь Ширижик
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