Блогера Елену Блиновскую поместили в карантинную камеру в СИЗО

Блогера Блиновскую поместили в карантинную камеру на 20 человек в «Печатниках»

Блогера Елену Блиновскую поместили в карантинную камеру на 20 человек в СИЗО № 6 «Печатники». Об этом в своем Telegram-канале сообщает секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.

По его словам, в камере есть телевизор, холодильник и чайник. Блиновской как и всем доступны ежедневные прогулки и посещение библиотеки. После карантина создательница марафонов будет переведена в обычную камеру.

