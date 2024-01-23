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Блогера Елену Блиновскую поместили в карантинную камеру в СИЗО
Блогера Блиновскую поместили в карантинную камеру на 20 человек в «Печатниках»
Блогера Елену Блиновскую поместили в карантинную камеру на 20 человек в СИЗО № 6 «Печатники». Об этом в своем Telegram-канале сообщает секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.
По его словам, в камере есть телевизор, холодильник и чайник. Блиновской как и всем доступны ежедневные прогулки и посещение библиотеки. После карантина создательница марафонов будет переведена в обычную камеру.