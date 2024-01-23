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09:22, 23 января 2024Интернет и СМИ

Ведущая популярного российского YouTube-шоу рассказала о проблемах с самооценкой

Кадр: «Женя, давай!» / YouTube

Ведущая популярного российского YouTubе-шоу «Женский форум» Наталья Борисова пожаловалась на проблемы с самооценкой. На эту тему она высказалась в эфире канала «Женя, давай!» на YouTube.

Борисова заявила, что у нее нестабильная самооценка. «У меня может быть период длительный, когда я себе вообще не нравлюсь, я собой не довольна, я считаю, что я и глупая, и некрасивая, и как же мне в жизни сильно не повезло, ничего мне не дано», — призналась она.

Ранее Борисова рассказала, что у нее есть непогашенные долги. По словам ведущей «Женского форума», фитнес-клуб, который она ранее посещала, оформил на нее кредит.

Перед этим она раскрыла закулисье «Женского форума». Борисова заверила, что шоу строится на импровизации и ведущие заранее не знают, о чем они будут говорить.

Премьера «Женского форума» состоялась в сентябре 2021 года. В каждом выпуске ведущие Наталья Борисова, Варвара Щербакова, Ольга Парфенюк и Александра Муратова обсуждают с приглашенными гостями вопросы на форуме Woman.ru и придумывают коллективный ответ.

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      Маргарита Щигарева
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