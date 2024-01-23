Россияне стали чаще закладывать автомобили ради кредитов

НБКИ: в декабре 2023 года в России почти 7 % кредитов выдали под залог машины

Россияне стали чаще закладывать автомобили ради получения наличных. Об этом со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ) сообщает РБК.

В декабре 2023 года доля наличных кредитов, выданных под залог транспортных средств, выросла до 10,9 тысячи. Объем полученных средств составил 14,2 миллиарда рублей. Их доля в общей массе оформленных кредитов поднялась с 5 до 6,8 процента за месяц при среднем показатели в 4,1 процента в течение января-октября. Доля займов, оформленных под залог недвижимости, составила 2,3 процента.

Как отмечают представители отрасли, продажи таких продуктов растут на фоне общего замедления потребительского кредитования из-за введенных Центробанком ограничений. Почта Банк начал выдавать займы под залог машин в октябре 2023 года. За это время количество заявок на такие кредиты выросло в 2,5 раза, а объем выдачи — вдвое, пояснил зампред правления кредитной организации Алексей Охорзин.

«Доля залоговых кредитов растет не сама собой. Этому явлению способствуют количественные и качественные ограничения регулятора, и залоги помогают банкам сохранять объемы выдачи», — объяснил директор департамента кредитного розничного бизнеса Росбанка Денис Ковалев.

По словам аналитика Banki.ru Инны Солдатенковой, средняя ставка по кредитам, оформленным под залог имущества, сейчас составляет 20,2 процента против 22,5 процента по обычным займам. Максимальные ставки при этом отличаются более чем на 6 процентных пунктов. Как отметили представители Банка России, регулятор «пока не усматривает необходимости» ограничивать выдачу таких займов, но «продолжает отслеживать ситуацию».

С 1 января 2024 года в России ограничили выдачу необеспеченных кредитов и кредитных карт. В первом квартале предел выдачи займов для клиентов с показателем долговой нагрузки (ПДН) от 50 до 80 процентов составит 25 процентов против 30 в предыдущем квартале. Для кредитных карт лимит снизили до 10 процентов против 20, а для микрофинансовых организаций (МФО) — с 30 до 25 процентов.

Также с 1 марта 2024 года Банк России повысит надбавки к коэффициентам риска по кредитам с высоким ПДН. Такую меру объяснили необходимостью ограничить рост ипотеки за счет вовлечения высокозакредитованных россиян и стимулировать банки использовать официальную информацию о доходах клиентов при оценке долговой нагрузки.