Мишустин отменил участие России в выставке ЭКСПО-2025 в Японии

Мишустин отменил участие России в выставке ЭКСПО-2025 в японской Осаке

Премьер-министр Михаил Мишустин отменил участие России во всемирной выставке ЭКСПО-2025 в японской Осаке. Соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ постановляет упразднить организационный комитет по подготовке российской экспозиции и обеспечению участия страны в мероприятии.

В мае 2022 года МИД России сообщил, что Москва отзывает свою кандидатуру на право проведения международной выставки ЭКСПО-2030. Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, «международное выставочное движение» стало жертвой «развернутой коллективным Западом масштабной антироссийской кампании по выдавливанию» России из всех сфер сотрудничества. «В таких условиях, к сожалению, не приходится говорить о честной конкуренции за право проведения всемирных универсальных выставок», — подчеркнули в МИД.

Всемирная универсальная выставка ЭКСПО — крупнейшее международное событие, страны-участницы которого представляют себя миру, демонстрируют последние разработки в области технологий и науки, культурные достижения, а также инициативы в решении глобальных проблем.