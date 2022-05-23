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Россия отозвала свою кандидатуру на право проведения «ЭКСПО-2030»

МИД России заявил об отзыве кандидатуры Москвы на проведение «ЭКСПО-2030»

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Москва отзывает свою кандидатуру на право проведения международной выставки«ЭКСПО-2030». Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел России.

Согласно заявлению МИД, «международное выставочное движение» стало жертвой «развернутой коллективным Западом масштабной антироссийской кампании по выдавливанию» России из всех сфер сотрудничества. «В таких условиях, к сожалению, не приходится говорить о честной конкуренции за право проведения всемирных универсальных выставок», — подчеркнули в МИД.

«Нет сомнений, что давление на Россию и наших партнеров – это еще одна нечистоплотная попытка ряда стран очернения нашей страны», — добавили в российском ведомстве. В МИД выразили надежду на возвращение международного выставочного движения к аполитичной и сугубо прикладной деятельности.

17 апреля в МИД заявили, что у стран Арктического совета не получится обеспечивать устойчивое развитие региона без участия России. Председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов напомнил, что семь стран совета приостановили свою деятельность из-за объявленной 24 февраля спецоперации на Украине

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Николай Чигасов
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