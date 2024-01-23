Фигурист рассказал о предвзятости судей из-за его российского происхождения

Фигурист Самойлов заявил о предвзятости судей из-за российского происхождения

Представляющий Польшу фигурист Владимир Самойлов рассказал об отношении к нему на соревнованиях из-за российского происхождения. Его слова приводит Sport24.

Самойлов заявил, что судьи предвзято относятся к фигуристам, которые ранее выступали за Россию. «Если брать организаторов, президентов федераций, тимлидеров из других стран, спортсменов, то никакого предвзятого отношения нет», — добавил он.

Самойлов перешел в сборную Польши летом 2021 года. На чемпионате Европы-2024 он занял восьмое место. В активе 24-летнего спортсмена три победы на чемпионате Польши.

Россияне не участвуют в соревнованиях из-за санкций со стороны Международной федерации конькобежцев (ISU), которые были введены 1 марта 2022 года.