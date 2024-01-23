Фитнес-тренер назвал три типа упражнений для сильных рук

Фитнес-тренер Джон Моралес рекомендовал делать тяги и толчки для сильных рук

Фитнес-тренер Джон Моралес назвал три типа упражнений для сильных рук. Его слова приводит New York Post.

Моралес рекомендовал делать тяги и толчки, а также изометрические удержания. К тягам относятся сгибания рук на бицепс и подтягивания, к толчкам — жимы от груди и от плеч над головой, подъемы рук в стороны. В качестве изометрического удержания, по словам тренера, подойдет планка.

«Нахождение баланса между этими тремя типами движений имеет решающее значение для мышечной симметрии, наращивания силы и снижения риска получения травм», — объяснил Моралес.

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