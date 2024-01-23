Лавров дал совет Байдену по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

Лавров: США не должны монополизировать политический процесс на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал президенту США Джо Байдену не монополизировать политический процесс для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Его слова приводятся на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Не пытайтесь монополизировать процесс, думая только о том, как вы можете гарантировать собственные интересы, а не интересы палестинского народа», — сказал глава российского МИД.

Ранее Лавров прокомментировал процесс урегулирования палестино-израильского конфликта. Министр подчеркнул, что закрытые контакты без прямого диалога сторон конфликта не принесут результата.