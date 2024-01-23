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19:26, 23 января 2024Бывший СССР

Литва устроила «итальянскую забастовку» на границе с Калининградом

Губернатор Калининграда Алиханов: Литва устроила забастовку на границе

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Литва устроила на границе с Калининградом «итальянскую забастовку», пограничники прибалтийской республики пропускает грузовые фуры вдвое меньше нормы. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время прямого эфира, запись трансляции доступна во «Вконтакте».

«Они начали опять такую "итальянскую забастовку", начали пропускать по 60, 80 автомобилей. Это ниже, чем в 2 раза их пропускной способности», — отметил губернатор.

Он добавил, что несколько недель назад литовские пограничники пропускали около 140-150 автомобилей. Пропускная способность контрольно-пропускных пунктов возвращается к прежней отметке, но ситуация остается сложной.

В декабре Алиханов рассказывал о крупной пробке на границе области с Польшей. По словам губернатора, в преддверии новогодних праздников европейцы хотели подешевле попасть в Москву и для этого массово въезжали в регион.

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      Глеб Палехов
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