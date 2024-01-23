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20:00, 23 января 2024Мир

МИД России предупредил Запад о взаимосвязи ситуации в Красном море и в Газе

Захарова: действия Запада в Красном море могут распространить эскалацию в Газе

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Действия Запада в Красном море могут распространить эскалацию конфликта в Газе на весь Ближний Восток. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Захарова назвала действия США и Великобритании нарушением устава ООН. В частности, она упомянула принцип отказа от применения силы против территориальной неприкосновенности любого государства.

«Эти действия продиктованы узкокорыстными интересами и не могут быть обоснованы ни нормами международного морского права, ни правом на самооборону по статье 51 Устава ООН», — подчеркнула дипломат.

Ранее министерство иностранных дел Йемена назвало угрозой безопасности стран региона формирование миссии Европейского союза (ЕС) в Красном море. В ведомстве подчеркнули, что формирование миссии посылает негативный сигнал государствам региона.

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      Юрий Леонов
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